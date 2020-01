Małżeństwo z Pożar otrzymało od Was pomoc

Po publikacji artykułu „Najbardziej brakuje nam pralki”, dotyczącego małżeństwa Gregorewicz z Pożar, dostaliśmy od czytelników masę wiadomości, w których oferowano pomoc. Z radością informujemy, że rodzinie już niczego nie brakuje.

Jeszcze przed publikacją artykułu otrzymaliśmy pierwszą wiadomość.

- Po zobaczeniu samej okładki i tytułu zabolało mnie serce. To przykre, że w XXI wieku ludzie nie posiadają podstawowego wyposażenia domu. Od razu poczułam potrzebę, żeby napisać i pomóc – mówiła Pani Marta.

Razem wybrałyśmy się do mieszkania Pani Elżbiety i jej męża. W kuchni stała już pralka, którą oddała córka Pani Elżbiety. Sąsiedzi również nie pozostali obojętni i podarowali meble. Po rozmowie Panią Gregorewicz, która dużo pieniędzy wydaje na swoje leki, czy insulinę dla męża Pani Marta postanowiła dodatkowo pomóc rodzinie z Pożar i podarować bon do apteki.



Drodzy czytelnicy serdecznie dziękujemy za liczne wiadomości i chęć niesienia pomocy! Pamiętajcie dobro zawsze wraca.