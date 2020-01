Kierował autem wbrew zakazowi, wpadł podczas policyjnej kontroli

Mieszkaniec Działdowa prowadził auto przemieszczając się ulicami Działdowa. Został zatrzymany przez policjantów do kontroli drogowej. Okazało się, że obowiązuje go prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów. Za niezastosowanie się orzeczonego przez sąd środka karnego mężczyźnie grozi kara do 5 lat pobawienia wolności.

35-letni mieszkaniec Działdowa na najbliższe 5 lat może trafić do celi zakładu karnego. Mężczyzna kierował samochodem mimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.



Kierujący samochodem osobowym marki Mazda został zatrzymany do kontroli drogowej przez policyjny patrol na jednej z ulic w Działdowie w sobotę (4grudnia). Mężczyzna odpowie za przestępstwo niestosowania się do orzeczonych przez sąd środków karnych.



Za ten występek sprawcy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.



KPP Działdowo