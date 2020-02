Nietrzeźwy kierował ciężarówką

Niestety wciąż nie brakuje bezmyślnych i nieodpowiedzialnych kierowców, którzy za kierownice aut wsiadają pod wpływem alkoholu. Policjanci nie mają wobec nich pobłażania. Każdego dnia wyjeżdżają do służby i dbają o to, by na naszych drogach było bezpiecznie.

Policyjny patrol z Działdowa w Płośnicy zatrzymał do kontroli drogowej kierowcę ciężarówki marki Scania. Pojazdem kierował 47-letni mieszkaniec powiatu mławskiego.

Podczas badania stanu trzeźwości mężczyzny, okazało się, że był on nietrzeźwy. Kierowca Skanii miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie, co zaprocentowało zatrzymaniem przez policjantów jego dokumentu prawa jazdy kat. A, B, C, BE, CE i T.



Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, poza utratą prawa jazdy i zakazem kierowania pojazdami, mężczyźnie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.







KPP Działdowo