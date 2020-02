Groził nożem kuchennym i żądał pieniędzy

Mieszkaniec naszego miasta został zatrzymany przez mławską policję. 23 - latek groził nożem i żądał pieniędzy od 26 - letniego mławianina. W chwili zatrzymania znaleziono przy nim narkotyki. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące.

Trwają czynności mławskiej policji i prokuratury w sprawie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Podejrzany to 23-letni mieszkaniec Działdowa. W momencie zatrzymania miał przy sobie narkotyki.



Do zdarzenia doszło tuż przed weekendem w piątek 7 lutego, w jednym z mieszkań bloku na Osiedlu Książąt Mazowieckich w Mławie.



— Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 23-letni działdowianin, używając noża kuchennego, groził 26-letniemu mężczyźnie, żądając pieniędzy. Uderzył go i odebrał mu telefon komórkowy oraz portfel w którym było 20 złotych i dowód osobisty po czym wyszedł z mieszkania. Napadnięty mławianin nie doznał poważniejszych obrażeń — mówi Anna pawłowska z KPP w Mławie.



Podejrzany o rozbój 23-latek, dzięki współpracy policjantów z Mławy i Działdowa, został zatrzymany na terenie Działdowa. Miał przy sobie portfel należący do pokrzywdzonego, kilkadziesiąt tabletek ekstazy oraz kilka porcji handlowych amfetaminy. Usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz zarzuty posiadania i handlu narkotykami. 8 lutego, decyzją Sądu Rejonowego w Mławie, został aresztowany na 3 miesiące.