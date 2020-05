Przestańmy oceniać, zacznijmy doceniać- na łamach "Gazety Działdowskiej" chcemy pokazać ciekawych ludzi z powiatu działdowskiego. Znasz kogoś o kim warto napisać? Napisz do nas: dzialdowo@gazetaolsztynska.pl. Mile widziane uzasadnienie. Dziś przedstawiamy Piotra Nowakowskiego - dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Działdowie.

Jest pan dyrektorem w Państwowej Szkole Muzycznej w Działdowie, jak wyglądała droga od dzieciństwa do tego stanowiska?

—Gdy byłem dzieckiem dużo czasu spędzałem u dziadków, którzy mieli gospodarstwo rolne. Dzięki nim pokochałem wieś i pracę na roli, chciałem zostać rolnikiem. Zamiłowanie do muzyki pojawiło się później. Zaszczepili mi je moi dwaj starsi bracia Sławomir i Cezary, którzy uczyli się w szkole muzycznej. Pod ich wpływem i za namową rodziców rozpocząłem naukę w PSM I stopnia w Iławie w klasie gitary. Gitara stała się dla mnie całym życiem i wielką pasją. Po ukończeniu PSM I st. w Iławie naukę kontynuowałem w PSM II st. w Olsztynie, a następnie na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Pracę nauczyciela gitary rozpocząłem jeszcze w czasie studiów, odkryłem że nauczanie daje mi wiele satysfakcji. Pracuję w tym zawodzie już 23 lata. Moi uczniowie są laureatami licznych konkursów, wielu z nich zostało cenionymi muzykami. To oni zainspirowali mnie do sprawdzenia się w nowej roli. Postanowiłem przystąpić do konkursu na dyrektora szkoły muzycznej.

Uczy pan gry na gitarze, czy są inne instrumenty, na których chętnie pan gra?

—Gram tylko na gitarze. Dla przyjemności z synem na ukulele.

Każdy może nauczyć się grać na gitarze?

—Z mojego doświadczenia pedagogicznego wnioskuję iż każdy człowiek, niezależnie od wieku jest w stanie nauczyć się gry na gitarze, pod warunkiem, że jest zdeterminowany i gotowy do codziennej pracy z instrumentem.

Jakie są pana największe osiągnięcia, które z nich jest dla pana najważniejsze?

—Dużym sukcesem zawodowym jest dla mnie wykształcenie i wychowanie bardzo dużej grupy młodych, świetnych muzyków. Prywatnie jestem ogromnie szczęśliwym mężem i ojcem dwóch wspaniałych synów Jakuba oraz Kacpra. To dla mnie najważniejsze osiągnięcie!

Jakie są pana marzenia związane z muzyką?

—Moje muzyczne marzeniem wiążą się z PSM I st. w Działdowie. Jako młody dyrektor chciałbym, aby nasi absolwenci jak dotąd występowali na ogólnopolskich i światowych scenach muzycznych, aby społeczność Działdowa chętnie gościła na organizowanych koncertach w naszej szkole, aby współpraca z panem burmistrzem Działdowa oraz panem starostą powiatu działdowskiego nadal miała tak ogromnie przyjazną i ciepłą atmosferę jakiej doświadczyłem w ostatnich miesiącach.

Katarzyna Wiśniewska